Про відсторонення керівника поліції Дніпропетровщини Репешка не йдеться – МВС

Начальник головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Ігор Репешко «підписав рапорт щодо проведення службового розслідування за претензіями, з якими звернулись активісти ГО «Рух «Вільна доля». Про це Радіо Свобода ввечері 20 лютого повідомили в обласному управлінні поліції.

В обласній поліції Радіо Свобода підтвердили, що документ був підписаний на ганку будівлі управління, коли там відбувався мітинг активістів.

У поліції зазначили, що про відсторонення від виконання службових обов’язків начальника управління у рапорті не йдеться. Водночас там зазначили, що якщо у ході службового розслідування будуть відповідні підстави, співробітники поліції, включно з керівником, можуть бути відсторонені від роботи.

«Керівник управління поліції поінформований про ситуацію з незаконними об’єктами, про яку заявили активісти», – сказали в обласній поліції.

У Дніпрі в понеділок під обласним управлінням поліції вимагали відставки начальника Ігоря Репешка. Активісти – члени міської спілки ветеранів АТО та громадської організації «Рух «Вільна доля» – звинувачували керівництво поліції у «бездіяльності» щодо закриття «наливайок» та залів гральних автоматів у місті та області.

За їхніми даними, у Дніпрі активісти виявили майже 2,5 тисячі незаконних пунктів продажу алкоголю, в області – понад 1 тисячу залів гральних автоматів, але щодо закриття їх «є перешкоди» з боку правоохоронців.

За підсумками мітингу, активісти заявили, що начальник головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Ігор Репешко «підписав рапорт про відсторонення його від виконання службових обов’язків і проведення службового розслідування», таким чином виконавши «одну з вимог мітингу».