Лавров: нейтралітет Швеції і Фінляндії має ключове значення для безпеки

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що військовий нейтралітет Швеції і Фінляндії має основоположне значення для безпеки Балтійського регіону.

«Ми підтвердили нашу високу оцінку про політику Швеції і, як і Фінляндії, які дотримуються позаблокового курсу. Ми розглядаємо це як важливий знак регіональної стабільності в Балтійському регіоні і Європі в цілому», – сказав Лавров після зустрічі з міністром закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем.

Вальстрем, зі свого боку, сказала, що «політика Швеції неприєднання до військових блоків є стійкою».

Зростає громадська підтримка ідеї посилення співпраці Фінляндії і Швеції з НАТО або навіть приєднання до блоку. Це відбувається на тлі посилення напруженості у відносинах між Росією і Європою, особливо у зв’язку з анексією Росією Криму у 2014 році та активної підтримки Москвою сепаратистів на Донбасі.

У січні міністр оборони Литви оголосив про те, що Швеція і Фінляндія розглядає питання про направлення військових для підготовки спільно з силами НАТО, розгорнутих минулого року в трьох балтійських країнах Латвії, Литві і Естонії.