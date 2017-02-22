Кабмін схвалив докапіталізацію «Приватбанку» на 9,8 мільярдів гривень

Кабінет міністрів схвалив докапіталізацію «Приватбанку» на 9,8 мільядрів гривень шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики в обмін на акції банку. Про це йдеться в ухваленій 22 лютого постанові №89.

«Це залишок суми, передбаченої для капіталізації банку, яка не була здійснена у 2016 році в повному обсязі», - повідомляється на сайті уряду.

Згідно з оприлюдненою інформацією, капіталізація «Привітбанку» передбачалась на суму до 116,8 мільярдів гривень, однак поповнення статутного капіталу банку у 2016 році відбулося на суму 107 мільярдів гривень.

18 грудня минулого року уряд ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку». Згідно з умовами націоналізації, єврооблігації «Приватбанку» підлягали процедурі bail-in (конвертації боргу кредиторів у капітал). Національний банк України розглядає їх як зобов'язання, пов’язані з колишніми власниками банку.

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's (S&P) 11 січня знизило рейтинг «Приватбанку» з рівня «R» (під наглядом регулюючого органу) до «SD» (вибірковий дефолт).