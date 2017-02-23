Росія: у Санкт-Петербурзі відбулася акція пам’яті загиблих на Майдані

У російському Санкт-Петербурзі близько 40 людей ввечері 22 лютого провели біля консульства України акцію пам’яті загиблих під час Революції гідності у Києві.

Повідомляється, що люди рушили ходою від станції метро «Чернишевська» до вулиці Бонч-Бруєвича, де розташоване консульство. Ходу супроводжувало близько п’яти поліцейських машин.

Біля консульства України людей з квітами чекала група активістів з прапорами так званої «Новоросії». В бік активістів, які прийшли вшанувати майданівців, звучали образливі вигуки. Втім сутичок не було.

Члени молодіжного «Яблука», «Солідарності» та громадські активісти поклали квіти і запалили свічки біля огорожі консульства.

У період із 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Крім того, сотні учасників протесту в Києві були поранені.

За даними Генпрокуратури, всього під час Майдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.