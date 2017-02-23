Кононенко та Грановський регулярно бувають в АП та СБУ під час зустрічей Порошенка з керівництвом СБУ – «Схеми»

Народні депутати з фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко та Олександр Грановський регулярно приїжджають в адміністрацію президента та Службу безпеки України під час зустрічей президента Петра Порошенка з керівництвом СБУ, зокрема з Василем Грицаком. Про це йдеться в сюжеті програми «Схеми», в якому журналісти показали декілька таких епізодів.

Так, у ніч на 22 грудня 2016 року опівночі до центрального управління СБУ на вулиці Володимирській приїхав президент. У той же час біля СБУ журналісти помітили автомобілі, якими користуються народні депутати Ігор Кононенко та Олександр Грановський.

15 лютого 2017 року журналісти програми «Схеми» зафіксували, як в адміністрацію президента з різницею в сім хвилин під’їхали депутат Грановський та голова СБУ Василь Грицак і перебували там приблизно протягом години. Обидва залишили будівлю майже одночасно.

20 лютого журналісти помітили, як з адміністрації президента виїжджали народний депутат Грановський, народний депутат Кононенко та голова СБУ Грицак.

Окрім того, журналісти помітили, що 18 січня 2017 року депутат Грановський перебував у центральному управлінні СБУ одночасно з генеральним прокурором України Юрієм Луценком.

«Схеми», спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA.Перший», звернулись до президента України з проханням прокоментувати ці факти. «Згадані Вами депутати не беруть участі у нарадах Президента України з представниками силових відомств, бо не мають для цього жодних підстав. У той же час кожен народний депутат має право вільно, без окремого запрошення відвідувати Адміністрацію Президента України. У вказані у Вашому запиті дати згадані народні обранці не зустрічалися з Президентом», – мовиться у відповіді прес-служби адміністрації президента на запит програми.

Депутат Олександр Грановський на запитання програми відповів письмово.

«Такі візити мають виключно професійний характер у контексті моєї депутатської діяльності. Також очевидно, що в рамках даної відповіді на Ваш інформаційний запит я не буду говорити про деталі своїх зустрічей. Я далекий від думки, що Президент України Порошенко Петро Олексійович, Голова Служби безпеки України Грицак Василь Сергійович і Генеральний Прокурор України Луценко Юрій Віталійович проводять будь-які секретні наради, на яких присутні люди, статус яких не дозволяє їм бути учасником подібних робочих зустрічей», – зазначив він.

Прес-служба СБУ та прес-служба народного депутата Кононенка поки що не відповіли на запити програми «Схеми» із проханням про коментар.

Олександр Грановський був одним із об’єктів журналістських розслідувань програми «Схеми» про зустрічі депутата з представниками судів та прокуратури. Неформально саме його називають куратором від влади у правоохоронній та судовій системах.

Народний депутат Олександр Грановський – близький соратник депутата Ігоря Кононенка, партнера і друга президента України Петра Порошенка.