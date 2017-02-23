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23 Лютий 2017, Київ 21:52
Новини | Політика

Кононенко та Грановський регулярно бувають в АП та СБУ під час зустрічей Порошенка з керівництвом СБУ – «Схеми»

Авто, яким користується Олександр Грановський, біля в’їзду до адміністрації президента

Авто, яким користується Олександр Грановський, біля в’їзду до адміністрації президента

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Народні депутати з фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко та Олександр Грановський регулярно приїжджають в адміністрацію президента та Службу безпеки України під час зустрічей президента Петра Порошенка з керівництвом СБУ, зокрема з Василем Грицаком. Про це йдеться в сюжеті програми «Схеми», в якому журналісти показали декілька таких епізодів.

Так, у ніч на 22 грудня 2016 року опівночі до центрального управління СБУ на вулиці Володимирській приїхав президент. У той же час біля СБУ журналісти помітили автомобілі, якими користуються народні депутати Ігор Кононенко та Олександр Грановський.

15 лютого 2017 року журналісти програми «Схеми» зафіксували, як в адміністрацію президента з різницею в сім хвилин під’їхали депутат Грановський та голова СБУ Василь Грицак і перебували там приблизно протягом години. Обидва залишили будівлю майже одночасно.

Авто, яким користується Олександр Грановський, біля в’їзду до адміністрації президента

Авто, яким користується Олександр Грановський, біля в’їзду до адміністрації президента

20 лютого журналісти помітили, як з адміністрації президента виїжджали народний депутат Грановський, народний депутат Кононенко та голова СБУ Грицак.

Окрім того, журналісти помітили, що 18 січня 2017 року депутат Грановський перебував у центральному управлінні СБУ одночасно з генеральним прокурором України Юрієм Луценком.

«Схеми», спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA.Перший», звернулись до президента України з проханням прокоментувати ці факти. «Згадані Вами депутати не беруть участі у нарадах Президента України з представниками силових відомств, бо не мають для цього жодних підстав. У той же час кожен народний депутат має право вільно, без окремого запрошення відвідувати Адміністрацію Президента України. У вказані у Вашому запиті дати згадані народні обранці не зустрічалися з Президентом», – мовиться у відповіді прес-служби адміністрації президента на запит програми.

Депутат Олександр Грановський на запитання програми відповів письмово.

«Такі візити мають виключно професійний характер у контексті моєї депутатської діяльності. Також очевидно, що в рамках даної відповіді на Ваш інформаційний запит я не буду говорити про деталі своїх зустрічей. Я далекий від думки, що Президент України Порошенко Петро Олексійович, Голова Служби безпеки України Грицак Василь Сергійович і Генеральний Прокурор України Луценко Юрій Віталійович проводять будь-які секретні наради, на яких присутні люди, статус яких не дозволяє їм бути учасником подібних робочих зустрічей», – зазначив він.

Прес-служба СБУ та прес-служба народного депутата Кононенка поки що не відповіли на запити програми «Схеми» із проханням про коментар.

Олександр Грановський був одним із об’єктів журналістських розслідувань програми «Схеми» про зустрічі депутата з представниками судів та прокуратури. Неформально саме його називають куратором від влади у правоохоронній та судовій системах.

Народний депутат Олександр Грановський – близький соратник депутата Ігоря Кононенка, партнера і друга президента України Петра Порошенка.

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