У парламенті Нідерландів проголосували за ратифікацію Угоди про асоціацію України і ЄС

У Нідерландах нижня палата парламенту, Друга палата Генеральних штатів, проголосувала за повторну ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і Європейським союзом.

На такий крок очікували, бо владна коаліція має в нинішньому складі палати більшість, хоча може втратити її за результатами виборів 15 березня.

Верхня Перша палата голосуватиме щодо цієї ратифікації після виборів, але її склад на цих виборах не зміниться.

Уряд Нідерландів подав угоду з Україною на повторну ратифікацію всупереч результатам консультативного референдуму після того, як на саміті ЄС у грудні 2016 року ухвалили символічну спеціальну офіційну заяву, що цілком відповідає змістові угоди, але окремо наголошує на тих моментах, яких угода дійсно не містить (наприклад, що угода сама по собі не гарантує Україні членства в ЄС чи військової допомоги від Євросоюзу), щоб заспокоїти євроскептиків.

Нідерланди наразі є єдиною країною в ЄС, що ще не здійснила ратифікації цієї угоди. Ця ратифікація вже була схвалена в Нідерландах на всіх рівнях, але процес зупинився на найостаннішій, уже технічній стадії – передачі на зберігання до Брюсселя ратифікаційних документів – після того, як ця угода стала першим об’єктом прагнення євроскептиків скористатися новим законом Нідерландів про консультаційні референдуми щодо вже ухвалених законів. У референдумі у квітні 2016 року взяв участь ледь більший відсоток виборців, ніж мінімальних 30%, необхідних для визнання його чинним, але серед цих учасників більшість була проти ратифікації: 61% відсоток учасників референдуму, в якому взяли участь понад 32% виборців, проголосував проти, таким чином долю угоди вирішили менш ніж 19,7% нідерландських виборців. Відтак уряд країни напередодні виборів опинився у складній ситуації: він виступав за ратифікацію, але не міг просто проігнорувати результати референдуму.