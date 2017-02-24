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24 Лютий 2017, Київ 14:20
Новини | Події

Білорусь: активісти протестують проти будівництва біля меморіалу

Активісти протестують проти будівництва бізнес-центру біля урочища Куропати, 21 лютого 2017 року

Активісти протестують проти будівництва бізнес-центру біля урочища Куропати, 21 лютого 2017 року

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У Білорусі десятки активістів протестують проти будівництва бізнес-центру поряд з урочищем, де щонайменше 30 тисяч людей були вбиті і поховані радянською владою в 1930-х і 1940-х роках.

Будівельні роботи, які почалися 16 лютого і продовжуються 24 лютого, незважаючи на протест щодо збереження урочища Куропати на околиці столиці, Мінська.

Протестуючі вимагають негайного припинення будівельних робіт, які, як вони вважають, оскверняють пам’ять тисяч жертв режиму Йосипа Сталіна.

Лідери опозиційних партій і рухів беруть участь в акції протесту.

Протестуючі встановили намети на місці для проведення цілодобового протесту.

У ніч на 22 лютого щонайменше 15 людей в масках з дерев’яними битами напали на табір протестувальників, поранивши одного активіста. Активісти підозрюють, що мінські міська влада причетна до нападу.

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