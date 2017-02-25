Італія виділила 1 мільйон євро на допоможу жителям Донбасу – ООН

Уряд Італії виділив 1 мільйон євро Всесвітньої Продовольчої Програми ООН (ВПП) і Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) для допомоги постраждалим на Донбасі.

«Внесок Італії дозволить ВПП надати продовольчу допомогу найбільш вразливим групам населення, які не отримують допомогу від інших гуманітарних організацій. ЮНІСЕФ, свою чергою, планує розширити свою програму щодо поширення інформації про мінні загрози серед родин, що живуть у зоні конфлікту», – мовиться у повідомленні Центру новин ООН, оприлюдненому 24 лютого.

«ВПП забезпечує продовольчу допомогу жителів східних регіонів і внутрішньо переміщених осіб. Їм надають продуктові набори, а також ваучери і готівкові гроші. ЮНІСЕФ здійснює психосоціальну підтримку понад 200 тисяч дітей, відновлює школи, пошкоджені під бойових дій, і забезпечує доступ до чистої води для 2,5 мільйонів людей», – додали у Центрі новин ООН.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. За цей час, за даними ООН, тут загинули понад 9,7 тисячі людей.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».