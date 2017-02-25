В Авдіївці через нічні обстріли горіли житлові будинки – штаб АТО

Чотири пожежі у приватному секторі передмістя Авдіївки на Донеччині зафіксовано в результаті нічних обстрілів міста, повідомили у штабі української військової операції на Донбасі. За попередніми даними, поранених та загиблих серед цивільних в Авдіївці немає, але відсутня електроенергія, а вода в місто надходить самотоком із резервуару, написали представники штабу у Facebook.

«Комунальні служби перебувають у готовності до виконання робіт з відновлення енергопостачання. На даний час вирішуються питання щодо забезпечення безпеки проведення робіт ремонтними бригадами», – зазначають у штабі.

За даними управління Державної служби із надзвичайних ситуацій Донеччини, до міської лікарні, поліції, міськвиконкому та деяких інших будівель Авдіївки, де загалом живе близько 22 тисяч людей, підвезли генератори для подачі електроенергії.

Українська сторона заявляє, що упродовж минулої доби на Донбасі поранені 12 військових, 4 травмовані. За інформацією штабу української воєнної операції, підтримувані Росією сепаратисти 92 рази порушили перемир’я, обстріли велися на всіх напрямках.

Окрім того, за даними Державної прикордонної служби, сепаратисти вчора обстріли позиції пункту пропуску «Майорськ». Обстріл вівся зі стрілецької зброї, в тому числі, крупнокаліберних кулеметів, постраждалих немає, зазначають у прес-службі відомства.

Сепаратисти угруповання «ДНР» звинувачують українську сторону у тому, що у п’ятницю вона обстріляла позиції бойовиків у 20 підконтрольних їм населених пунктах, зокрема, на околицях окупованих Донецька, Горлівки і Ясинуватої.

Луганські сепаратисти кажуть, що упродовж минулої доби українські військові 11 разів обстрілювали їхні позиції, у результаті чого у районі Калинового загинув один бойовик угруповання «ЛНР».

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яка відбулася у Мінську 15 лютого, сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого. Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.