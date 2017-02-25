Савченко опублікувала список полонених, яких вона відвідала у Донецьку

Позафракційний депутат Надія Савченко оприлюднила список полонених, яких, за її словами, їй вдалося відвідати у підконтрольному угрупованню «ДНР» Донецьку.

У переліку, вміщеному на сторінці Савченко у Facebook, згадуються 34 імені.

«Вдалось побачити наших полонених. Хлопці почуваються добре. Умови звичайні, тюремні. Ставлення до них, кажуть, нормальне. В камері по троє, прогулянка година на добу, телевізор дивитись виводять, канали переважно російські, з українських ловить «1+1» та «5-й канал». Вірять, що скоро будуть на волі й надії не втрачають», – написала депутат.

Заяви Савченко про умови перебування полонених не підтверджені з інших джерел.

24 лютого сайти угруповання «ДНР» повідомили про приїзд на контрольовані ними території українського політика Надії Савченко. Як інформують їхні ресурси, Савченко прибула туди разом із керівником українського Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном. Повідомлялося, що начебто Савченко і Рубан прибули, щоб відвідати українських військовополонених.

Пізніше Савченко підтвердила інформацію про свій візит на непідконтрольні Україні території, назвавши це «свідомим ризиком».

У Службі безпеки України повідомили, що хочуть поспілкуватися з нею із цього приводу.

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