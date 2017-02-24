Пригоди Савченко на Донбасі

Надія Савченко перебуває на окупованій території Донбасу. Спочатку про це повідомили ресурси угруповання «ДНР». Потім про це написала вона сама на своїй сторінці у Facebook. Своє рішення вона мотивує бажанням «визволити українських бійців». Народний депутат із фракції БПП Тетяна Ричкова повідомила, що раніше цього тижня Савченко на Донбасі закликала українських військових йти до Києва, робити переворот. Ричкова закликала правоохоронні органи перевірити законність дій Савченко. У СБУ заявили, що зроблять це. Натомість соратники Надії Савченко переконують: ніякого підбурювання не було.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/prigodi-savchenko-na-donbas">SoundCloud</a>

​

Сайти бойовиків угруповання «ДНР» у п’ятницю повідомили про приїзд на контрольовані ними території народного депутата України Надії Савченко. Як інформують їхні ресурси, Савченко прибула на неконтрольовані українською владою території Донеччини разом із керівником українського Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном. Повідомлялося, що начебто Савченко і Рубан прибули, щоб відвідати українських військовополонених.

Пізніше цю інформацію підтвердила і сама Савченко.

Я пішла на ризик своїм життям, щоб визволити наших полонених й довести гуманітарну складову мінського процесу до фіналу

«Прошу всю Україну підтримати мене, як підтримували мене тоді, коли я була у полоні. Я зараз свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб визволити наших українських полонених й довести гуманітарну складову мінського процесу до фіналу. Прошу підтримки в України і світу. Мені дуже не легко, але я борюсь!» – написала Савченко у Facebook.

СБУ перевірить чи підбурювала Савченко військових до перевороту

Факт перебування Савченко на окупованій території Радіо Свобода підтвердила і її речниця.

Перед цим народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Тетяна Ричкова звинуватила Надію Савченко у підбурюванні до державного перевороту.

Савченко була у районі Донецького аеропорту, де зустрічалася з військовослужбовцями 80-ї та 79-ї окремих десантно-штурмових бригад і підбурювала їх залишити свої позиції, прийти до Києва і скидати злочинну владу

«Я говорю за дорученням і від імені військовослужбовців Повітряних сил України. Цього тижня народний обранець Надія Савченко була у районі Донецького аеропорту, де зустрічалася з військовослужбовцями 80-ї та 79-ї окремих десантно-штурмових бригад і підбурювала їх залишити свої позиції, прийти до Києва і прийти сюди «скидати злочинну владу», – заявила Тетяна Ричкова з трибуни Верховної Ради.

Вона попросила зафіксувати її виступ як депутатський запит з проханням перевірити законність дій Надії Савченко. Ричкова звернулася до Генпрокуратури та СБУ з вимогою почати з цього приводу кримінальне провадження.

Речниця Служби безпеки України повідомила, що інформацію перевірять. «СБУ перевірить інформацію про підбурювання Савченко військових до перевороту», – написала Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

Сторона Савченко спростовує повідомлення

Радіо Свобода не вдалося зв’язатися з самою Надією Савченко. Натомість її речниця Тетяна Проторченко заявила, що інформація, озвучена Тетяною Ричковою не відповідає дійсності.

Ніяких закликів, ніяких спонукань, щоб бійці покидали свої позиції і зі зброєю здійснювали якісь протизаконні дії, жодного разу не було. Надія Вікторівна ніколи такого не говорила

«Ніяких закликів, ніяких спонукань, щоб бійці покидали свої позиції і зі зброєю здійснювали якісь протизаконні дії, жодного разу не було. Це все провокації, це все чиїсь вигадані абсолютно безпідставні звинувачення. Надія Вікторівна ніколи такого не говорила», – зазначила речниця Савченко у коментарі Радіо Свобода.

Сам факт перебування Савченко на Донбасі її речниця підтверджує. За її словами, це було з 19 по 20 лютого, після робочої поїздки до Сумської області.

«Із Сумської області ми поїхали після обіду 19 лютого. Ми їздили в Авдіївку і до блокадників, які наразі блокують торгівлю. 19 лютого ми були у Бахмуті, а 20-го – в Авдіївці», – зазначає Тетяна Проторченко.

Правові наслідки закликів до перевороту

Ілля Новиков, адвокат, який захищав Надію Савченко під час ув’язнення у Росії, відмовився коментувати Радіо Свобода нинішню ситуацію з колишньою своєю підзахисною, пославшись на адвокатську етику.

За словами ж юриста Валентини Теличенко, нинішня ситуація може мати правові наслідки.

Публічні заклики до зміни державного ладу караються законом – позбавлення волі до 5 років. Якщо ж правоохоронці доведуть, що має місце державна зрада, то позбавлення волі до 15 років

«Важливо зрозуміти, чи мали місце заклики, – каже юрист. – Якщо вони мали місце, то чи це були лише заклики, чи мала місце державна зрада. Публічні заклики до зміни державного ладу, а це однозначно виглядало б як незаконна зміна державного ладу, бо йдеться про звернення до людей, які мають зброю, карається законом. Коли говорити про публічні заклики, то позбавлення волі до 5 років – це максимальне покарання за цей вид злочину. Якщо ж правоохоронці доведуть, що має місце державна зрада, це значно тяжчий злочин, то карається позбавленням волі до 15 років».

План Савченко

У січні Надія Савченко заявила, що повернути Донбас під контроль України мирним шляхом можна у разі тимчасової відмови від прагнення повернути анексований Крим. Ця заява викликала хвилю критики.

Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді України вивести народного депутата Надію Савченко зі складу комітету. Вона називає таке рішення незаконним.

У грудні минулого року група народних депутатів уже пропонувала вилучити Савченко зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. Із цією ініціативою депутати виступили після того, як стало відомо, що Савченко 7 грудня 2016 року таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками угруповань «ДНР» і «ЛНР», які в Україні визнані терористичними, Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Згодом Савченко заявила, що ця зустріч мала на меті посилити «мінський формат» мирних переговорів щодо Донбасу і зробити його дієвішим. Тоді рішення щодо вилучення Савченко з комітету оборони не ухвалили.

Згідно з регламентом, відкликання члена комітету здійснюється шляхом ухвалення постанови Верховної Ради.