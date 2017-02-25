Військовий автомобіль збив жінку на Донеччині – штаб

Військова вантажівка поблизу Старогнатівки на Донеччині збила на смерть місцеву жительку, повідомляє прес-центр штабу української воєнної операції на Донбасі.

За даними штабу, з метою з’ясування причин та обставин ДТП призначено розслідування, на місці працюють співробітники військової служби правопорядку.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей.