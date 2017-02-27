Ситуація в Криму і на Донбасі – серед пріоритетів ЄС у сфері прав людини на 2017 рік

Ситуація в Криму і на сході України – серед пріоритетів Євросоюзу у сфері прав людини на 2017 рік. Про це йдеться в ухвалених Радою Євросоюзу висновках щодо порядку денного у цій сфері на 2017 рік.

У висновках зокрема наголошується, що ЄС, як і раніше,не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Російською Федерацією Криму й Севастополя.

У Раді ЄС наголошують, що Євросоюз продовжить підтримувати ініціативи, очолювані Україною, що стосуються питань захисту прав людини у Криму й на Донбасі, у рамках діяльності Ради ООН з прав людини та Генеральної асамблеї ООН, а також має намір продовжувати надавати підтримку Місії ООН із моніторингу за дотриманням прав людини в Україні.

«Євросоюз продовжить закликати до необмеженого доступу у Криму та на сході України існуючих регіональних та міжнародних правозахисних місій з метою подолання перешкод, що наразі не дозволяють їм у повній мірі реалізовувати свій мандат», – йдеться у висновках.

«У цілому, зміцнення верховенства закону залишається питанням фундаментальної ваги для дотримання в Україні прав і свобод людини», – йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Пріоритети Євросоюзу у сфері захисту прав людини ухвалюють щороку.