Жебрівський: монтажники відремонтували пошкоджені ЛЕП біля Авдіївки

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що електромонтажники відновили два пориви лінії електропередач біля Авдіївки.

«Щойно лінію здали в експлуатацію. Зараз відбувається технічна перевірка на підстанціях. Якщо усе буде добре, до настання сутінок в Авдіївці буде відновлене електропостачання», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій раніше сьогодні повідомили, що в Авдіївці централізованого електропостачання немає, а водопостачання здійснюється за графіком.

Останнім часом Авдіївка та її околиці потерпають від обстрілів, в яких українська сторона і бойовики звинувачують одна одну. У ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів зупинила роботу Донецька фільтрувальна станція. У результаті пошкоджень на станції Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання. Пізно ввечері 24 лютого через обстріли сталося також пошкодження високовольтної лінії поблизу Авдіївки. Це призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу.