Депутат Артеменко каже, що має також канадський паспорт, і пропонує Раді погодити подвійне громадянство

Депутат Верховної Ради Андрій Артеменко заявляє, що має, крім українського, також канадське громадянство, і зареєстрував у парламенті законопроект, який би дозволяв подвійне громадянство.

«Я декларую, що в мене є канадське й українське громадянство. Скільки ще в мене є громадянств – це тема окремої прес-конференції», – сказав він у коментарі агентству «Українські новини». Водночас наявність російського громадянства депутат заперечив.

Згідно з сайтом парламенту, 27 лютого Артеменко зареєстрував проект закону № 6139 «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо подвійного громадянства в Україні». Тексту законопроекту на сайті поки немає.

19 лютого видання The New York Times повідомило, що член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на термін від 50 до 100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. За даними видання, цей план отримав підтримку в Москві.

Після цього лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вимогу до Андрія Артеменка скласти мандат через пропозиції щодо Криму. Ляшко також зазначив, що це «власна позиція» депутата, вона не відповідає позиції партії. Артеменка виключили з фракції партії Ляшка у Верховній Раді.

Після заяв Артеменка прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження про держзраду.