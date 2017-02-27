Крим: на суді у «справі Чийгоза» свідки не свідчили проти нього – адвокат

На суді у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, який веде російська влада, троє свідків не стали свідчити проти підсудного, повідомив його адвокат Микола Полозов.

Як написав він у фейсбуці, двоє з них бачили Чийгоза під час подій 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради Криму, але не змогли нічого сказати про нібито його причетність до масових заворушень чи до їхньої організації, до закликів до насильства тощо, третій узагалі відмовився свідчити.

Після окупації Криму Росією на півострові стали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі. Їм протистояли активісти партії «Русское единство», якою тоді керував нинішній голова російської влади Криму Сергій Аксьонов. Між учасниками сталися сутички. Як заявляє російське слідство, через тисняву двоє мітингувальників загинули, 79 осіб зазнали тілесних ушкоджень.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз був затриманий у січні 2015 року за участь у тому мітингу. Російська влада окупованого Криму звинувачує Чийгоза в «організації масових заворушень, що супроводжувалися насильством і знищенням майна». Він відкидає свою вину і називає справу політично мотивованою.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо Ахтема Чийгоза, звинуваченого в «організації заворушень», і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі, звинувачених в «участі в заворушеннях».

Наразі російський суд у Криму залишив Чийгоза під арештом до 8 квітня.