Гройсман обіцяв врегулювати правила переміщення товарів по зоні конфлікту на Донбасі

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував на засіданні уряду 1 березня розгляд порядку переміщення товарів між підконтрольною та непідконтрольною територією України на Донбасі.

«Ми завтра ухвалимо рішення уряду щодо критичних позицій, які важливі для економіки України для забезпечення нашої енергетичної незалежності. І це правило, яке буде регламентувати переміщення саме критичної, невеликої кількості потрібних компонентів», – сказав він.

Окрім того, Гройсман звернувся до учасників блокування залізниці на Донбасі із пропозицією відвідати українські підприємства, які, за його словами, через дії активістів можуть зупинити роботу.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити торгівлю з окупованими районами Донбасу. У Києві після цього відбулося кілька акцій протесту зі схожими вимогами.

15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці на місяць, починаючи з 17 лютого. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили у зв’язку з блокадою залізниці на Донбасі і, як наслідок, обмеженням поставок вугілля антрацитової групи.

16 лютого президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури». Згідно з документом, уряд має затвердити порядок переміщення товарів з і до окупованої території Донбасу, а також створити перелік товарів, заборонених для ‎переміщення.‎ Кабмін також має тимчасово припинити експорт вугілля з України та ухвалити нову ‎Енергетичну стратегію України.‎