Президент Росії назвав неприйнятними санкції проти Сирії

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не підтримає в Раді безпеки ООН нових санкцій проти влади Сирії, які пропонують запровадити через використання Дамаском хімічної зброї.

Як сказав він, перебуваючи з візитом у столиці Киргизстану Бішкеці, такі санкції для Росії неприйнятні, бо, за його словами, «перешкодять переговорному процесові» про спробу покласти край тривалій громадянській війні в Сирії.

Рада безпеки ООН має розглянути проект резолюції про такі санкції пізніше у вівторок.

Минулого тижня Росія вже повідомляла, що застосує право вето до цього проекту.

Цей проект подали у грудні на розгляд Ради безпеки Велика Британія і Франція після того, як розслідування ООН і Організації за заборону хімічної зброї дійшло висновку, що урядові Військово-повітряні сили Сирії протягом 2014 і 2015 років скидали на три селища, контрольовані опозицією, імпровізовані так звані «бочкові бомби» з хлором. Влада президента Сирії Башара аль-Асада заперечила це. Росія, що є головним союзником влади Сирії, заявляє, що доказів, виявлених розслідуванням, недостатньо.