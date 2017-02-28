Росія і Китай ветували резолюцію про санкції проти влади Сирії

Росія і Китай як постійні члени Ради безпеки ООН вдалися до свого права вето і своїм голосуванням проти заблокували резолюцію про нові санкції проти влади Сирії через використання нею хімічної зброї.

Представник Росії в ООН заявляв, що зібраних спільним розслідуванням ООН і Організації за заборону хімічної зброї доказів такого застосування хімічних речовин проти цивільного населення недостатньо. Схожу позицію висловив і представник Китаю.

Проект резолюції отримав підтримку дев’яти членів Ради безпеки, чого було б досить для ухвалення, якби не вето.

Представники західних країн різко розкритикували цей крок Росії й Китаю. Представник Росії відкинув цю критику як «обурливу».

Росія ще раніше обіцяла ветувати проект резолюції.

Раніше у вівторок президент Росії Володимир Путін, перебуваючи з візитом у столиці Киргизстану Бішкеці, заявив, що Москва не підтримає в Раді безпеки ООН нових санкцій проти влади Сирії, які пропонують запровадити через використання Дамаском хімічної зброї. За його словами, такі санкції для Росії «цілком неприйнятні».

Цей проект подали у грудні на розгляд Ради безпеки США, Велика Британія і Франція після того, як розслідування ООН і Організації за заборону хімічної зброї дійшло висновку, що урядові Військово-повітряні сили Сирії протягом 2014 і 2015 років принаймні тричі скидали на селища, контрольовані опозицією, імпровізовані так звані «бочкові бомби» з хлором. Влада президента Сирії Башара аль-Асада заперечила це. Також, за даними розслідування, принаймні раз застосувало гірчичний газ (іприт) екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Росія, що є головним союзником влади Сирії, заветувала в Раді безпеки ООН уже шість резолюцій, що передбачали хоч якусь можливість покарання влади Сирії за скоєне, від початку війни 2011 року. Китай досі так само досі голосував проти п’яти з цих резолюцій.