Запорізька міська рада відмовилась продавати демонтований пам’ятник Леніну

На сесії Запорізької міської ради депутати не підтримали пропозицію продати демонтований пам’ятник Леніну: за неї віддав голоси 21 депутат з 58 зареєстрованих на засіданні.

«З березня 2016 року по теперішній час демонтована скульптура В. І. Леніна передана на зберігання КП «Водоканал». Вказана скульптура займає достатньо велику територію, адже в висоту сягає близько 20 метрів та має велику вагу, додатково охороняється. Таким чином, зберігання демонтованої скульптури В. І. Леніна призводить до додаткових витрат, які на теперішній час не мають сенсу. В той же час продаж бронзової скульптури В. І. Леніна надасть бюджету міста додаткові кошти», – мовилося у проекті рішення.

Запорізькі депутати планували розглянути питання щодо продажу пам’ятника у грудні минулого року. Втім, воно було знято з розгляду, а міський голова Запоріжжя оголосив про створення робочої групи та проведення громадського обговорення щодо долі монумента.

«З 1 березня по 31 травня будуть проводитися громадські слухання на комісії робочій, що була створена міським головою. Були обговорені проведення цих слухань і форми їхнього проведення. Туди були включені і студентська молодь, і ветеранські організації, і молодіжні організації, і трудові колективи підприємств, і можливість отримання інформації через державні органи, райадміністрації. Також є низка додаткових можливостей узяти участь, у тому числі електронною поштою на сайті мерії. За результатами роботи ми зведемо всі пропозиції і винесемо на розгляд депутатів», – повідомив під час сесії міськради перший заступник міського голови Сергій Мішок.

Наразі на сайті міської ради зареєстрована петиція з вимогою зберегти пам’ятник Леніну «як об’єкт монументального мистецтва», яка набрала необхідну кількість голосів для розгляду депутатами.