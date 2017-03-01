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01 Березень 2017, Київ 14:24
Новини | Економіка

Мін’юст запустив онлайн-послугу відкриття і закриття ФОПів

civil online tease

civil online tease

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Міністерство юстиції запустило онлайн-послугу відкриття і закриття фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це на засіданні уряду повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, на сайті «Будинок юстиції», а також на сайті міністерства віднині можна зареєструвати ФОП та внести зміни до вже наявних відомостей про той чи інший ФОП.

Крім того, як повідомив міністр, онлайн тепер можна відкрити і юридичну особу.

Наприкінці 2016 року Верховна Рада ухвалила, а президент України підписав зміни до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців. Згідно з новими нормами, з 1 січня окремі категорії ФОПів мають платити єдиний соціальний внесок 704 гривні на місяць, не залежно від того, чи отримують вони прибуток.

За даними Міністерства соціальної політики, у період із 1 грудня до 20 лютого в Україні закрилися понад 330 тисяч фізосіб-підприємців.

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