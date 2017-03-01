Прокуратура: у розшук оголошено ще двох підозрюваних в окупації Криму

Генеральна прокуратура України повідомляє про завершення досудового розслідування у справі заступника командувача російським Чорноморським флотом Олександра Острикова та отримання дозволу на заочне розслідування у справі ще одного учасника збройної окупації Криму – заступника командира 810-ї бригади морської піхоти російського Чорноморського флоту Володимира Карпушенка. Обох оголошено у розшук.

«Слідчими зібрані беззаперечні докази, на підставі яких генерал-майор О. Остриков обґрунтовано підозрюється у тому, що він у лютому-березні 2014 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами Збройних сил РФ, виконуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані щодо ведення агресивної війни проти України з метою зміни меж її території та державного кордону, безпосередньо організовував блокування та захоплення на території Автономної республіки Крим підпорядкованими йому військовослужбовцями ЗС РФ військових частин Збройних сил України та Державної прикордонної служби України, а також схиляв військовослужбовців Збройних сил України до вчинення державної зради, що призвело до тимчасової окупації території півострову Крим та інших тяжких наслідків», – інформує прес-служба відомства.

28 лютого 2017 року обвинувальний акт щодо Острикова передали до суду для спеціального судового розгляду (заочного засудження).

«Крім того, 24 лютого 2017 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл Головній військовій прокуратурі на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ще одного безпосереднього учасника збройної окупації півострову Крим - заступника командира 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ підполковника В. Карпушенка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України», – повідомили у Генпрокуратурі.

Після проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій обвинувальний акт у справі Карпушенка передадуть до суду.

Інкриміновані Острикову й Карпушенку особливо тяжкі злочини передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі, поінформували у Генпрокуратурі.

Росія анексувала український Крим навесні 2014 року. Ані Україна, ані міжнародна спільнота не визнала цієї анексії й вимагають відновлення територіальної цілісності.

Верховна Рада України оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією.