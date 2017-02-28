ГПУ завершила заочне розслідування щодо начальника берегових військ Чорноморського флоту Росії – Сарган

Генеральна прокуратура звершила заочне розслідування та склала обвинувальний акт у провадженні щодо начальника берегових військ Чорноморського флоту Росії Олександра Острикова, повідомила у Facebook речниця українського генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, Остриков обвинувачується, зокрема, в посяганні на територіальну цілісність України, державній зраді та веденні агресивної війни, за свою участь у анексії Криму в 2014 році.

«Крім того, за даними слідства, Остриков особисто схиляв командирів військових частин, дислокованих у Феодосії та Керчі, до вчинення державної зради», – написала Сарган.

У жовтні минулого року Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі провести спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні проти заступника головнокомандувача Військово-морського флоту Росії Олександра Федотенкова та начальника Берегових військ Чорноморського флоту Росії Олександра Острикова.

У ГПУ зазначили, що за такі злочини передбачене покарання у вигляді довічного ув’язнення.

У 2014 році Росія анексувала український Крим. Київ і Захід не визнають цього і вважають півострів й надалі українською територією. Росія ж називає це відновленням історичної справедливості.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».