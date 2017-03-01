Порошенко і Штайнмаєр обговорили ескалацію ситуації на Донбасі

Президент України Петро Порошенко і новообраний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр обговорили ескалацію ситуації на Донбасі.

«Особлива увага була приділена загостренню гуманітарної ситуації в районі Авдіївки, де російські бойовики продовжують обстрілювати цивільні об'єкти і, зокрема, блокують доступ до фільтраційної станції, що ставить під загрозу водопостачання для цілого регіону», – повідомляє прес-служба Порошенка за підсумками телефонної розмови з Штайнмаєром.

Президент України також висловив очікування, що у березні продовжать дію так званого «кримського пакету» санкцій.

Порошенко запросив Франка-Вальтера Штайнмаєра відвідати Україну з візитом.

12 лютого 61-річний соціал-демократ, екс-міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр був обраний президентом ФРН 12 лютого в ході таємного голосування з участю 1260 членів Федеральних зборів.

Франк-Вальтер Штайнмаєр 19 березня замінить на посаді президента Йоахіма Ґаука, який піде у відставку після 5-річного президентського терміну.

У Німеччині президент має досить обмежені повноваження і в основному виконує політично нейтральні функції. Реальною владою володіє канцлер.

Будучи міністром закордонних справ Німеччини, Франк-Вальтер Штайнмаєр брав активну участь у зустрічах в «нормандському форматі» про врегулювання ситуації на сході України.