У Мінську домовилися про розведення сил біля Станиці Луганської

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла домовленостей про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської. Як передає кореспондент Радіо Свобода, про це учасники переговорів заявили після зустрічі 1 березня.

Як повідомив спеціальний представник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік, сторони спробують розвести сили 7 березня.

Про розведення сил біля цього населеного пункту на Луганщині домовилися ще у вересні 2016 року. Тоді йшлося про розведення на трьох ділянках – крім Станиці Луганської, також про населені пункти Петровське та Золоте.

Однак домовленості щодо Станиці Луганської так і не були втілені: сторони звинувачують одна одну у порушенні «режиму тиші», що є передумовою для розведення.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 15 березня.