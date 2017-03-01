У Мінську підтримали ініціативу цілодобового відеоспостереження за Донецькою фільтрувальною станцією

У Мінську Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала ініціативу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про забезпечення цілодобового відеоспостереження за Донецькою фільтрувальною станцією. Про це за підсумками зустрічі повідомила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Це необхідно для забезпечення безпеки роботи станції, яка розташована на підконтрольній Україні території, а також відновлення її роботи в повному обсязі», – зазначила вона.

Як повідомив за підсумками переговорів у Мінську спеціальний представник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік, сторони домовилися припинити всі обстріли у напрямку станції, а також провести розмінування її околиць і доріг та представити гарантії безпеки для робітників станції та ремонтних бригад.

Раніше угруповання «ДНР» заявило про готовність гарантувати «режим тиші» біля фільтрувальної станції, якщо такі самі гарантії надасть українська сторона.

Українські військові, однак, наголошують, що впродовж останніх 6 днів чекають на припинення обстрілів із боку бойовиків у цій місцевості, і наполягають, що це угруповання «ДНР» блокує роботи з відновлення станції.

Донецька фільтрувальна станція забезпечує питною водою понад 600 тисяч жителів Авдіївки, Ясинуватої та Донецька. Станція зупинила роботу 24 лютого через пошкодження хлоропроводу.