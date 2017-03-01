«Нафтогаз» надіслав запит на долучення до позову польської PGNiG ST проти рішення ЄС щодо газопроводу OPAL

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомила, що звернулась до Суду загальної юрисдикції Європейського суду із запитом про долучення до справи за позовом польської компанії PGNiG Supply&Trading (PGNiG ST). У цій справі оскаржується рішення Європейської комісії від 28 жовтня 2016 року, яке дозволило російській компанії «Газпром» значно збільшити використання потужностей газопроводу OPAL та збільшити обсяги транспортування газу трубопроводом «Північний потік».

Як мовиться в повідомленні, «Нафтогаз» надіслав такий запит на долучення, посилаючись на попередню практику суду, а також вказавши на потенційні негативні наслідки рішення Єврокомісії для компанії, якими є зменшення обсягів транзиту природного газу територією України, загроза безпеки постачання природного газу в Україну через припинення газових потоків із Польщі, погіршення конкурентної позиції «Нафтогазу», неочікувана зміна регуляторних та ринкових умов діяльності компанії.

Долучення «Нафтогазу» до справи за позовом PGNiG ST дозволить українській компанії представити додаткові аргументи у справі, а також отримати офіційний доступ до матеріалів справи, заявили в компанії.

У «Нафтогазі» нагадали, що 4 грудня 2016 року PGNiG ST подала свій позов із вимогою зупинити виконання рішення Єврокомісії. Компанія оскаржує його, бо вважає, що воно було ухвалене з перевищенням повноважень, порушило принципи правової визначеності, захисту законних очікувань і пропорційності, не узгоджується з засадами політики ЄС, порушує положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Крім того, компанія заявила, що при ухваленні цього рішення було неправильно застосовано статтю 36 Директиви 2009/73/ЄС щодо виключення нової газової інфраструктури з застосування окремих вимог Третього енергетичного пакету.

23 грудня 2016 року суд тимчасово зупинив дію цього рішення Європейської комісії, однак остаточного рішення щодо його відповідності нормам права ЄС суд іще не ухвалював.

PGNiG Supply&Trading належить до групи компаній, яку очолює польська державна нафтогазова компанія PGNiG.

Російський газовий монополіст «Газпром», найбільшим акціонером якого є російська держава, вже давно домагається від ЄС винятку з вимог так званого Третього енергопакету для газопроводу OPAL, що з’єднує російський газогін «Північний потік» із газотранспортними системами Німеччини і країн Центральної Європи. У відповідь Європейська комісія ухвалила рішення про зміну умов використання газопроводу OPAL, що є нині предметом судового розгляду і що фактично значною мірою задовольнило вимоги «Газпрому».