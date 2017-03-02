Росія: Фонд Навального опублікував розслідування про «корупційні схеми» Медведєва

Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального опублікував розслідування про нерухомість глави уряду Росії Дмитра Медведєва, яку, як стверджується в публікації, придбали незаконним шляхом.

За даними ФБК, садибу на Рубльовці вартістю близько 5 мільярдів рублів структурам, пов'язаним із Медведєвим, подарував олігарх Алішер Усманов. У ФБК цей «подарунок» назвали «хабарем».

Крім цього, як стверджують активісти, з Медведєвим пов’язана ще одна садиба на Рубльово-Успенському шосе, а також резиденція в Курській області, особняк в Петербурзі, дві ділянки біля моря в Краснодарському краї, особняк біля Сочі, виноградники під Анапою і в Італії, і садиба в Іванівській області, про яку соратники Навального заявляли ще в минулому році.

У розслідуванні ФБК також повідомляється про дві яхти, які оформлені на близьку до Медведєва структуру. У Навального заявляють, що обсяг коштів фондів і компаній, які контролює глава уряду, складає щонайменше 70 мільярдів рублів. Більшість коштів, за даними ФБК, виводяться на офшорні рахунки.

Медведєв наразі не коментував цих даних активістів.

У вересні минулого року російський опозиціонер Олексій Навальний оприлюднив розслідування, в якому стверджується, що Медведєву належить резиденція в Іванівській області площею 80 гектарів і вартістю близько 30 мільярдів рублів. У придбанні садиби опозиціонер знайшов ознаки корупції. У Кремлі тоді заявили, що глава російського уряду регулярно зупиняється на тій ділянці, але не є її власником і не живе на ній.