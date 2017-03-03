США повідомили про низку ударів по ісламістах у Ємені

Міністерство оборони США повідомило, що американські війська здійснили понад 20 ударів високої точності по бойовиках у Ємені, пов’язаних із ісламістською мережею «Аль-Каїда».

За повідомленням Пентагону, удари були спрямовані проти бойовиків, озброєнь, обладнання й інфраструктури угруповання «Аль-Каїда» на Аравійському півострові», що діє в частинах Ємену.

Речник Пентагону капітан Джефф Дейвіс повідомив, що удари були «здійснені в партнерстві з урядом Ємену» і скоординовані з президентом Ємену Абед-Раббо Мансуром Хаді.

Це був уже другий такий удар по «Аль-Каїді» в Ємені за час перебування при владі у США президента Дональда Трампа.

Про перший такий удар у США повідомили в січні, а наприкінці січня повідомили й про цілу спецоперацію проти бойовиків «Аль-Каїди» в Ємені, в перебігу якої потерпіли й американські спецпризначенці.

Сполучені Штати Америки за президентства Барака Обами здійснили в Ємені десятки повітряних ударів за допомогою безпілотників проти об’єктів, де, як очікувалось, перебували бойовики угруповання «Аль-Каїди». Адміністрація Дональда Трампа ще не оголошувала своїх подальших військових планів у Ємені.

Ісламістське угруповання «Аль-Каїда» на Аравійському півострові», що діє в Ємені вже тривалий час і відносно контролює деякі, головно пустельні, частини країни, намагається скористатися з громадянської війни в цій країні, щоб посилити свій вплив. США вважають його одним із ісламістських угруповань, що становлять реальну загрозу.