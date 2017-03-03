На Заході розкритикували відмову президента Македонії надати опозиціонерові мандат на створення уряду

Європейський союз і США виступили з критикою рішення президента Македонії Джорґе Іванова не надавати мандата на формування уряду лідерові опозиційної партії через вимоги союзників опозиціонера з лав партій албанської меншини надати албанській мові статус другої державної.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Моґеріні зустрілася з політичними лідерами Македонії у Скоп’є і після неї заявила, що президент мав би переглянути своє рішення і змінити його «в інтересах усіх громадян».

За її словами, Скоп’є також має «знизити риторику», щоб політична криза не переросла в «міжнаціональний конфлікт чи, ще гірше, в геополітичний конфлікт».

Посол США в Македонії Джесс Бейлі заявив, що рішення президента Македонії викликає занепокоєння.

За його словами, воно несумісне з засадничими принципами демократії і верховенства права.

Тим часом Росія звинуватила ЄС, НАТО й Албанію в намаганні нав’язати народові Македонії «албанську платформу» і розкритикувала спробу македонської опозиції створити коаліцію з партіями албанської меншини.

У четвер президент Македонії Джорґе Іванов повідомив, що вирішив не давати лідерові опозиційної партії «Соціал-демократичний союз Македонії» Зоранові Заєву мандата на формування уряду, незважаючи на подані ним підписи понад половини депутатів парламенту на його підтримку. Як заявив Іванов, сам представник дотепер владної консервативної партії «ВМРО-ДПМНЕ», в коаліційних переговорах Заєва була присутня «платформа іноземної держави».

Зоран Заєв заявляв, що заручився підтримкою трьох менших партій албанської меншини для створення свого уряду. Але ці партії наголосили, що, попри надані ними підписи на підтримку Заєва, вони ввійдуть до його уряду тільки за умови, що він проведе закон про ширше офіційне використання албанської мови в Македонії.

Партія «ВМРО-ДПМНЕ» («Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія за македонську національну єдність») на чолі з дотеперішнім прем’єром Николою Ґруєвським різко засудила заклики підвищити статус албанської мови в Македонії, аж до другої державної, й заявила, що в разі успіху Зорана Заєва піде на всі можливі законні кроки, щоб не дати перетворити країну на двомовну. В Македонії останніми днями відбуваються масові протести прихильників такої позиції проти запровадження двомовності.

Раніше Ґруєвський, партія якого на грудневих виборах парламенту здобула найбільше місць – 51 зі 120, отримав від президента мандат на формування уряду, але врешті не зміг дійти згоди з партіями албанської меншини через їхню мовну вимогу і у визначений термін уряду не створив. Відтак консерватори закликали до нових виборів. Але Заєв, партія якого має 49 мандатів, як виглядає, загалом пристав на вимогу албанських партій.

Нині в Македонії, де місцеві албанці складають близько чверті населення, албанська мова вважається офіційною (поруч із македонською) в місцевостях, де албанці за національністю становлять понад 20 відсотків мешканців.

2001 року Македонія була на межі громадянської війни через збройні заворушення представників албанської меншини, що домагалися розширення своїх прав – і частково домоглися.