Адвокат Клиха і Карпюка повідомив про погіршення їхніх умов

Адвокат Ілля Новиков, що захищає ув’язнених у Росії українців Станіслава Клиха і Миколу Карпюка, повідомив, що умови їхнього перебування за ґратами погіршуються.

Як написав Новиков у фейсбуці, Клиха етапували до міста Верхньоуральська в Челябінській області, «в сумнозвісну «Верхньоуральську критку» (це назва місцевої в’язниці, що у сталінські часи була спеціальним політичним ізолятором НКВС – ред.).

«Список славнозвісних в’язнів у неї такий, що пора вже визнавати об’єктом ЮНЕСКО, але сидіти там від того не легше», – додав він.

За словами адвоката, про нинішній стан Клиха, який має проблеми зі здоров’ям, нічого не відомо, і він сподівається отримати інформацію наступного тижня.

Карпюк, який перебуває в «не менш славнозвісному Володимирському централі» (теж колишньому політізоляторі в місті Владимирі – ред.), за словами Новикова, відмовився ставати до праці. «Він і раніше казав мені, що працювати в Росії не буде», – додав адвокат. У зв’язку з цим, пише захисник, Карпюкові збираються влаштувати суворіший режим тримання, а, можливо, вже і влаштували.

Він додав, що український консул має відвідати Карпюка найближчим часом.

26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив громадянина України Миколу Карпюка до 22,5 років, а Станіслава Клиха – до 20 років позбавлення волі. У жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію Клиха і Карпюка на вирок.

Колегія присяжних у Верховному суді Чечні 19 травня визнала українців винними в участі в бойових діях проти російських урядових військ під час Чеченської війни взимку 1994–1995 років, загибелі й пораненні кількох десятків російських солдатів.

Захист Карпюка і Клиха наполягав на знятті звинувачень у зв’язку із закінченням терміну давності за всіма інкримінованими статтями, адвокати вимагали припинити переслідування українців.

Карпюк і Клих заперечують свою провину і заявляють, що ніколи не були в Чечні, були захоплені російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання були отримані російським слідством під тортурами.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав їх політв’язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Клих і Карпюк стали жертвами «пародії на правосуддя».