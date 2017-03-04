У Києві презентували документальний фільм про ув’язнення патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого

У Києві до 125-ліття глави Української греко-католицької церкви (УГКЦ), кардинала Йосифа Сліпого презентували документальний фільм «Справа «Рифи». Це розповідь про арешт, ув’язнення та звільнення патріарха Сліпого, який 18 років провів у радянських таборах.

«Фільм розповідає про життя Йосипа Сліпого із 1946 року – це рік його ув’язнення, і до розв’язання Карибського конфлікту, завдяки чому в 1963 році Йосиф Сліпий отримав так звану свободу, яку він, на жаль, до останнього не визнавав. Ми знайшли доньку Нормана Казинса, який вів перемовини з Микотою Хрущовим з приводу його звільнення... Взагалі дуже складно було збирати матеріали. Ми зверталися і в архів українського СБУ, і російські архіви, архіви Ватикану», – розповідає автор фільму Олена Мошинська.

За її словами, для знімальної групи головним завданням було зробити фільм якомога реалістичнішим. Тому географія пошуку матеріалів та героїв дуже широка. Зйомки стрічки проходили в Україні, Італії та Сполучених Штатах Америки.

Як зазначають автори фільму, назву стрічці дала агентурна справа «Рифи», яка зберігається в архіві Служби безпеки України. Вона налічує 33 томи про те, як радянська влада розробляла та втілювала в життя план знищення греко-католицької церкви та її глави Йосифа Сліпого. Ці документи і стали основою фільму.

«Це не просто фільм про одну людну. Це фільм про епоху. Це фільм про людину в обставинах епохи, в обставинах політики, в обставинах політичних ігор «великих» людей. Це погляд на ті історичні події із сьогодення. Звісно, там є контекст того, що відбувається зараз», – каже Мошинська.

Наприкінці березня фільм покажуть у США. Широкий показ фільму в Україні автори фільму планують влітку.

«Справа «Рифи»» – перша стрічка фільму-трилогії про Йосифа Сліпого. Зараз розпочинаються зйомки другої його частини, які проходитимуть в США, Канаді та Австралії.

Йосиф Сліпий – видатний український церковний і громадський діяч, який став одним із найбільш впливових та відомих українців у другій половині ХХ століття. Сліпий очолив галицьку митрополію після смерті митрополита Андрея Шептицького. У 1945 році був заарештований. Відбував покарання у радянський в’язницях і таборах.

У 1963 році на його захист виступили папа Римський Іоанн ХХІІІ та президент США Джон Кеннеді. Того ж року Йосипа Сліпого вислали з Радянського Союзу, він оселився у Ватикані. Йосип Сліпий боровся за створення і визнання в світі Патріархату Української греко-католицької церкви.