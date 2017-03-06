Посольство США: необхідність створення антикорупційного суду стає дедалі актуальнішою

Посольство США заявляє про очевидність і актуальність потреби створення в Україні антикорупційного суду.

«Необхідність створення незалежного антикорупційного суду очевидна і стає все більш актуальною», – йдеться в повідомленні на сторінці посольства у «Твіттері».

«Дії українського громадянського суспільства, що закликає до ефективного і прозорого судового процесу, надихають», – зазначили у посольстві.

Солом’янський районний суд Києва 6 березня продовжив розгляд питання про обрання запобіжного заходу для відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Термін затримання Насірова сплинув після 23:00 5 березня. До цього суд 4-5 березня не зміг обрати йому запобіжний захід. Будівлю суду заблокували активісти, вимагаючи ухвалити рішення щодо запобіжного заходу.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт. 4 березня Насірова доставили на обстеження до Інституту кардіології, але там не змогли встановити чи уточнити діагноз.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.