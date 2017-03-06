Геращенко: зниклими безвісти вважаються 483 українці, у заручниках – 113 осіб

Зниклими безвісти за час конфлікту на сході України вважаються 483 особи, 113 осіб перебувають у полоні бойовиків. Такі дані наводить представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, яка 6 березня зустрілася з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером.

За словами Геращенко, зі 113 осіб, яких Україна вважає заручниками бойовиків угруповань «ДНР» та «ЛНР», наразі відомо про місцезнаходження 58 громадян.

Ірина Геращенко нагадала, що Україна наполягає на залученні МКЧХ до пошуку зниклих безвісти та звільнення заручників, але проти цього виступають бойовики.

«Ми підтримуємо ініціативу МКЧХ зі створення механізму для пошуку зниклих безвісти і створення додаткових механізмів та важелів для захисту критичної інфраструктури», – також зазначила вона.

Президент МКЧХ Петер Маурер перебуватиме в Україні до 10 березня.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» звинувачують Україну у гальмуванні процесу обміну полоненими. Бойовики також заявляють, що мають свої списки тих, кого хочуть отримати від української сторони. Україна, однак, наголошує, що ці списки складені таким чином, щоб затягнути процес обміну. Зокрема, як кажуть представники української сторони, деякі люди з переліку бойовиків узагалі не підпадають під обмін у рамках Мінського процесу.