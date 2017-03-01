Геращенко: майже 200 осіб зі списку бойовиків ОРДЛО на обмін не хочуть, щоб їх видавали

Член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко заявляє, що близько 200 осіб зі списку бойовиків на обмін не хочуть, щоб їх передавали угрупованням «ДНР» та «ЛНР». Про це вона написала на своїй сторінці у «Фейсбуці» за підсумками роботи підгрупи 1 березня.

«Сподіваюся, цього тижня представники місіі ООН з прав людини розпочнуть фіксувати заяви тих, хто є в списках ОРДЛО, але хоче залишитися на контрольованій украінською владою територіі. Ми більше місяця вели важкі перемови про це і в Мінську, і з гуманітарними організаціями», – написала вона.

Ірина Геращенко також зазначила, що на сьогодні в списку СБУ на обмін – 113 осіб. «ОРДЛО підтверджують тільки 47, ми ж знаємо місцезнаходження 59», – додала представник України в гуманітарній підгрупі.

«Украінська сторона ще раз підняла питання негайного допуску Міжнародного комітету Червоного Хреста до тюрем на окупованих територіях, ми вимагаємо, щоб заручники могли отримувати листи, передачі, дзвонити рідним. Немає пояснення, чому в рамках Мінської групи вже два роки ці питання блокуються. І лише ті, кому сприяє Москва, такий доступ отримують, можуть передати листи і посилки», – наголосила Ірина Геращенко.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» питання обміну за підсумками сьогоднішніх переговорів у Мінську поки не коментували. За даними української сторони, у списках бойовиків – близько 600 людей, але частина з них узагалі не підпадають під процес обміну у рамках Мінського процесу.