Письменник Жадан звернувся до міністра культури щодо пам’ятника у центрі Харкова

Письменник Сергій Жадан звернувся до міністра культури Євгена Нищука з проханням відреагувати на лист харківських активістів, які виступають проти встановлення на місці поваленого пам’ятника Леніну у місті скульптури з ангелом і хрестом. Своє звернення Жадан оприлюднив на сторінці у «Фейсбуці».

«Думаю, нам усім варто дослухатись одне до одного й використовувати будь-яку можливість для співпраці», – зазначив письменник.

Він також запросив міністра культури до Харкова для зустрічі з громадськістю. «Йдеться, звісно, не лише про одіозну колону на головній площі міста. Йдеться також про загальні питання, пов’язані з історичною та культурною пам’яттю Харкова, з культурною політикою регіону загалом», – написав Сергій Жадан.

У лютому журі конкурсу на найкращий ескізний проект пам'ятного знаку на площі Свободи у Харкові виирішили на користь пам'ятного знаку у вигляді ангела на стелі вгорі в оточенні чотирьох фігур. Скульптурну композицію мають встановити на місці поваленого пам’ятника Леніну.

Низка активістів у відповідь зареєструвала на сайті Харківської міськради петицію з вимогою скасувати результати конкурсу. Вони вважають обраний проект таким, що «не вписується в архітектурний ансамбль площі Свободи й не несе в собі ніякої ідеї». Автори петиції також заявляють, що конкурс відбувся з порушеннями законодавства.