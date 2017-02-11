Білорусь відкликала рішення про депортацію Жадана

Білорусь анулювала заборону на в’їзд українському письменникові Сергію Жадану. Рішення про це ухвалене впродовж кількох годин, інформує білоруська редакція Радіо Свобода.

«Те, що питання позитивно вирішилося, це гарне свідчення, що суперечностей між нами немає. Дуже сподіваюся на те, що це не тенденція, а випадок», – розповів Сергій Жадан.

Новому рішенню білоруської влади передувала жорстка реакція дипломатів і публічних діячів.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з керівником білоруського зовнішньополітичного відомства Володимиром Макеєм ситуацію із затриманням Жадана.

Через цей інцидент МЗС України викликало посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола.

Білоруська письменниця, лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич висловила обурення діями влади своєї країни щодо українського письменника Сергія Жадана.

Зранку 11 березня Сергій Жадан повідомив, що його депортували з Білорусі через те, що в’їзд йому заборонила Росія. Як написав він у фейсбуці, вночі його забрала з готелю в Мінську білоруська міліція, він ніч мусив провести в камері. Врешті йому поставили в паспорт штамп про заборону в’їзду до Білорусі на невизначений термін. За словами письменника, йому пояснили, що йому ще 2015 року заборонили в’їзд до Росії з формулюванням «за причетність до терористичної діяльності».

Росія і Білорусь разом із початку 2000 року формально становлять так звану «союзну державу» як наддержавне утворення. Але вона досі існує переважно на папері. Серед небагатьох реальних наслідків – відсутність прикордонного паспортного контролю на білорусько-російському кордоні як на «внутрішньому кордоні союзної держави». Донедавна така можливість для іноземців незаконно потрапити на територію Росії не викликала в Москві особливої стривоженості. Та останнім часом, із різкими розширеннями російських «чорних списків» із заборонами іноземцям на в’їзд, ситуація змінилася. Наразі Москва, як виглядає, домоглася від Мінська виконувати її вказівки щодо недопуску «небажаних осіб».

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