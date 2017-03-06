Порошенко: процес щодо Насірова свідчить, що в Україні ефективна антикорупційна інфраструктура

Президент України Петро Порошенко назвав справу відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова доказом того, що в Україні створена ефективна антикорупційна інфраструктура.

«Я думаю, що це є дуже яскравим прикладом: перше – що в Україні створена ефективна антикорупційна інфраструктура, друге – яскравим доказом того, що ця антикорупційна інфраструктура абсолютно незалежна», – заявив Порошенко на зустрічі з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Мауером.

«На сьогоднішній день оголошення підозри одному із керівників точно робиться без інформування президента. Я думаю, що це саме те, чого ми добивались створюючи незалежну інфраструктуру», – додав глава держави.

6 березня Солом’янський районний суд Києва продовжив розгляд питання про обрання запобіжного заходу для відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки».

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».