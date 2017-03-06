Повідомлення про мінування будівлі суду, де обирають запобіжний захід Насірову, виявилося хибним

Повідомлення про мінування будівлі суду, де обирають запобіжний захід відстороненому від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Роману Насірову, виявилося хибним. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Засідання Солом’янського райсуду у справі Насірова продовжилося.

За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, сторона обвинувачення заявила про наявність у Романа Насірова британського громадянства.

6 березня Солом’янський районний суд Києва продовжив розгляд питання про обрання запобіжного заходу для відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

5 березня адвокати відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби заявили про відвід судді Бобровника. Тоді у суді повідомили, що в неділю, 5 березня, немає другого чергового слідчого судді, який би міг розглянути питання про відвід, тому засідання перенесли на 6 березня.

Таким чином, Солом’янський районний суд Києва впродовж відведених законом 72 годин не зміг обрати запобіжний захід Роману Насірову. Майже опівночі 6 березня Насіров отримав право залишити суд, але, за твердженнями адвокатів, цим правом не скористався в очікуванні наступного судового засідання. Також під судом оголосили чергування громадські активісти.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт. 4 березня Насірова доставили на обстеження до Інституту кардіології, але там не змогли встановити чи уточнити діагноз.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».

Президент України Петро Порошенко 6 березня назвав справу Насірова доказом того, що в Україні є ефективна антикорупційна інфраструктура.