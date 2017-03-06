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06 Березень 2017, Київ 19:02
Новини | Політика

Повідомлення про мінування будівлі суду, де обирають запобіжний захід Насірову, виявилося хибним

Роман Насіров у залі суду, 6 березня

Роман Насіров у залі суду, 6 березня

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Повідомлення про мінування будівлі суду, де обирають запобіжний захід відстороненому від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Роману Насірову, виявилося хибним. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Засідання Солом’янського райсуду у справі Насірова продовжилося.

За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, сторона обвинувачення заявила про наявність у Романа Насірова британського громадянства.

6 березня Солом’янський районний суд Києва продовжив розгляд питання про обрання запобіжного заходу для відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

5 березня адвокати відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби заявили про відвід судді Бобровника. Тоді у суді повідомили, що в неділю, 5 березня, немає другого чергового слідчого судді, який би міг розглянути питання про відвід, тому засідання перенесли на 6 березня.

Таким чином, Солом’янський районний суд Києва впродовж відведених законом 72 годин не зміг обрати запобіжний захід Роману Насірову. Майже опівночі 6 березня Насіров отримав право залишити суд, але, за твердженнями адвокатів, цим правом не скористався в очікуванні наступного судового засідання. Також під судом оголосили чергування громадські активісти.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Пізніше лікарі заявили, що у чиновника стався інфаркт. 4 березня Насірова доставили на обстеження до Інституту кардіології, але там не змогли встановити чи уточнити діагноз.

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».

Президент України Петро Порошенко 6 березня назвав справу Насірова доказом того, що в Україні є ефективна антикорупційна інфраструктура.

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