Військові Іраку взяли другий міст у Мосулі

Урядові війська Іраку і їхні союзники, які здійснюють операцію визволення міста Мосула на півночі країни від бойовиків угруповання «Ісламська держава», за повідомленнями, взяли під контроль уже другий із загалом п’яти мостів через річку Тигр, що ділить місто на західну і східну частини.

Вони продовжують наступ на центральну частину Мосула на західному березі Тигра з двох напрямків – із півдня й із південного заходу – і нині контролюють обидва боки двох найпівденніших мостів.

Усі п’ять мостів значно зруйновані внаслідок боїв і непридатні для використання, але військові Іраку сподіваються, взявши їх під контроль, відремонтувати чи перетворити на основу для тимчасових мостів і створити на лінії постачання військ на західному березі Тигра.

Іракські сили, що діють за повітряної підтримки коаліції під проводом США, почали новий наступ у західній частині Мосула 19 лютого, майже через місяць по тому, як вони визволили іншу частину міста на східному березі Тигра.

Значна частина західного берега ще під контролем джигадистів, незважаючи на просування іракських сил у цій частині Мосула, які з півдня вже наблизилися до кварталів урядових будівель.

Іракські військові посадовці заявляли, що визволити західну частину міста може бути непросто, особливо старий центр зі щільно забудованими вузькими покрученими вуличками, де практично неможливо використовувати бронетехніку.

Мосул, друге найбільше місто Іраку, угруповання «Ісламська держава» захопило 2014 року. Нині це останній значний бастіон угруповання на території Іраку.