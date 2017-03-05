Війська Іраку почали новий наступ до центру Мосула

Урядові війська Іраку і їхні союзники почали новий наступ у напрямку до центру міста Мосула, який іще утримують бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Як повідомив на державному телебаченні речник спільного оперативного командування бригадний генерал Ях’я Расул, наступ на центральну частину Мосула на західному березі річки Тигр ведеться з двох напрямків – із півдня й із південного заходу.

Протягом останніх двох діб операція визволення Мосула була зупинена через погану погоду.

Іракські сили, що діють за повітряної підтримки коаліції під проводом США, почали новий наступ у західній частині Мосула 19 лютого, майже через місяць по тому, як вони визволили іншу частину міста на східному березі Тигра.

Більша частина західного берега ще під контролем джигадистів, незважаючи на успіхи іракських сил на південно-західному краю західного Мосула.

Іракські військові посадовці заявляли, що визволити західну частину міста може бути непросто, особливо старий центр зі щільно забудованими вузькими покрученими вуличками, де практично неможливо використовувати бронетехніку.

Мосул, друге найбільше місто Іраку, угруповання «Ісламська держава» захопило 2014 року. Нині це останній значний бастіон угруповання на території Іраку.