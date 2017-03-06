Суд про запобіжний захід Насірову відмовився перенести засідання до ранку

На засіданні Шевченківського районного суду Києва, який обирає запобіжний захід відстороненому від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Роману Насірову, суддя відмовився оголосити перерву до ранку вівторка.

Захист Насірова виступив із клопотанням про таку перерву з огляду на пізній час і довгу тривалість розгляду, який із перервами протривав у понеділок понад 12 годин, а загалом із перенесеннями триває від вечора в четвер, 2 березня. При цьому адвокати Насірова запропонували, щоб підозрюваний, як і попередньої ночі, залишився ночувати просто у приміщенні суду, щоб не було занепокоєння про можливість його втечі тощо. За їхніми словами, їм іще треба принаймні три години, щоб висловити свої зауваження.

Представник обвинувачення натомість попросив продовжити засідання, бо, за його словами, справа про обрання запобіжного заходу для Насірова залишається терміновою, хоча час його затримання вже збіг. Суддя підтримав його позицію і відхилив клопотання перенести засідання.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з зали суду, який продовжив розгляд справи.

Раніше на засіданні суду виступив сам Насіров, який виклав свою позицію, стверджуючи, що закону не порушував.

Протягом понеділка суд кілька разів оголошував перерви чи йшов до нарадчої кімнати з огляду на клопотання й заяви адвокатів Насірова, зокрема, ще одне клопотання про призначення експертизи, подане й відхилене раніше в понеділок. Також роботу суду перервало анонімне повідомлення про замінування будівлі, що не підтвердилося.

Крім того, в перебігу засідання сторона обвинувачення заявила про наявність у Насірова, крім українського, також британського й угорського громадянств і про британське подала й документ, як стверджується, від посольства Великої Британії в Києві. Адвокати Насірова поставили під сумнів справжність цього документа. Сам Насіров на запитання, чи має він британське громадянство, заявив, що «є громадянином України», що викликало сміх у залі. Пізніше він заявив, що не є громадянином Великої Британії чи Угорщини.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова ці звинувачення заперечує.