Суд про запобіжний захід Насірову оголосив перерву для винесення ухвали

На засіданні Солом’янського районного суду Києва, який обирає запобіжний захід відстороненому від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Романові Насірову, суддя, вислухавши аргументи сторін, у ніч на вівторок оголосив перерву для винесення ухвали і пішов у нарадчу кімнату.

Скільки протриває перерва, наразі не відомо.

Насіров залишається в залі суду.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з судової зали.

Попід будівлею суду на вулиці активісти продовжують свою акцію протесту. Час від часу вони заважали засіданню гучним скандуванням «Насірова за ґрати» тощо.

Перед цим адвокати Насірова виступали протягом кількох годин, заявляючи про безпідставність, на їхню думку, і пропонованого обвинуваченням запобіжного заходу (взяття під варту з можливістю внесення застави у 2 мільярди гривень), і самого звинувачення проти їхнього підзахисного.

Обвинувачення виступило з короткою заявою, в якій наполягало, як воно вважає, на вині Насірова і обґрунтованості запропонованого запобіжного заходу.

На засіданні суду раніше виступав і сам Насіров, який виклав свою позицію, стверджуючи, що закону не порушував.

Протягом понеділка суд кілька разів оголошував перерви чи йшов до нарадчої кімнати з огляду на клопотання й заяви адвокатів Насірова. Також роботу суду перервало анонімне повідомлення про замінування будівлі, що не підтвердилося.

Крім того, в перебігу засідання сторона обвинувачення заявила про наявність у Насірова, крім українського, також британського й угорського громадянств і про британське подала й документ, як стверджується, від посольства Великої Британії в Києві. Адвокати Насірова поставили під сумнів справжність цього документа. Сам Насіров на запитання, чи має він британське громадянство, спершу заявив лише, що «є громадянином України», що викликало сміх у залі. Пізніше він заявив, що не є громадянином Великої Британії чи Угорщини.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.