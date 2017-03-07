Пентагон: військові кораблі Ірану здійснили небезпечні маневри в Ормузькій протоці

Пентагон назвав «небезпечними і непрофесійними» маневри кораблів іранського Військово-морського флоту – через два окремі інциденти, що сталися в Ормузькій протоці минулого тижня.

Представник Пентагону заявив 6 березня, що 2 березня іранський фрегат пройшов на відстані 150 метрів від американського корабля Invincible, а 4 березня кілька штурмових катерів прийшли за 350 метрів від того ж корабля Invincible і трьох британських військових кораблів.

Офіційний представник Пентагону капітан ВМС Джефф Дейвіс вказав, що в обох випадках судну США довелося змінити курс, щоб уникнути зіткнення. За словами речника, небезпечні дії іранських суден можуть «призвести до прорахунку або випадкової провокації, яких ми не хочемо».

Такі інциденти між віськовими кораблями США та Ірану сталися кілька разів за останній рік у Перській затоці. Останній серйозний інцидент був в січні, коли есмінець ВМС США здійснив три попереджувальні постріли по іранських суднах.

Під час виборчої кампанії президент США Дональд Трамп обіцяв, що американські військові «стрілятимуть із води» по будь-яких іранських суднах, які переслідуватимуть кораблі ВМС США.