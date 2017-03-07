Жебрівський: в Авдіївці відновили лінію електропостачання, на місто подали струм

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляє про відновлення в Авдіївці лінії електропостачання.

«Щойно в Авдіївці відновили лінію елекропостачання. Доповів про це президенту України. Струм подали на місто і на коксохім (Авдіївський коксохімічний завод – ред.)», – написав Жебрівський на своїй сторінці у «Фейсбуці».

За словами голови адміністрації, у середу планують підключати до електропостачання Донецьку фільтрувальну станцію. «На сьогодні вода у міських резервуарах ще є і місто воду отримує», – повідомив Жебрівський.

5 березня у результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії біля Авдіївки. Це призвело до припинення електропостачання міста та Донецької фільтрувальної станції, що подає у місто воду.