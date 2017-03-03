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03 Березень 2017, Київ 23:25
Новини | Події

Угруповання «ДНР» знову обстріляло житлові квартали Авдіївки з танків – військові

В Авдіївці після одного з недавніх обстрілів, що стаються майже щодня

В Авдіївці після одного з недавніх обстрілів, що стаються майже щодня

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У прес-центрі штабу антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на частині Донбасу повідомили, що бойовики з угруповання «ДНР» вкотре обстріляли житлові квартали міста Авдіївки, що лежить біля самої лінії фронту.

За повідомленням, це був уже другий поспіль такий обстріл.

«О 17.10 три танкові снаряди влучили в той самий будинок, де розташований спостережний пост української сторони Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Також у цій будівлі розташовано камеру відеоспостереження СММ ОБСЄ. Спостерігача посту евакуйовано, інформація про наслідки обстрілу встановлюється», – повідомили військові.

В угрупованні «ДНР» цих заяв щодо обстрілу Авдіївки не коментували.

Авдіївка та її околиці останніми днями особливо потерпають від обстрілів, в яких українська сторона і бойовики звинувачують одна одну.

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