Угруповання «ДНР» знову обстріляло житлові квартали Авдіївки з танків – військові

У прес-центрі штабу антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на частині Донбасу повідомили, що бойовики з угруповання «ДНР» вкотре обстріляли житлові квартали міста Авдіївки, що лежить біля самої лінії фронту.

За повідомленням, це був уже другий поспіль такий обстріл.

«О 17.10 три танкові снаряди влучили в той самий будинок, де розташований спостережний пост української сторони Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Також у цій будівлі розташовано камеру відеоспостереження СММ ОБСЄ. Спостерігача посту евакуйовано, інформація про наслідки обстрілу встановлюється», – повідомили військові.

В угрупованні «ДНР» цих заяв щодо обстрілу Авдіївки не коментували.

Авдіївка та її околиці останніми днями особливо потерпають від обстрілів, в яких українська сторона і бойовики звинувачують одна одну.