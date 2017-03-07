Заплановане розведення сил біля Станиці Луганської не розпочалося, сторони звинувачують одна одну

Розведення сил біля Станиці Луганської не розпочалося, сторони звинувачують одна одну у неможливості втілити ці досягнуті у Мінську домовленості.

Українська сторона наголосила, що для початку розведення сил необхідний повноцінний «режим тиші», а він у цьому районі не спостерігається. «Було вирішено, що якщо тиждень не буде відкриватися вогонь у районі Станиці Луганської, тоді розведення відбудеться. 3-4 дні тому точно стріляли», – зазначив у коментарі радіо «Донбас.Реалії» речник штабу АТО Леонід Матюхін.

В угрупованні «ЛНР» натомість звинувачують українських військових у «цілеспрямованому небажанні» розпочинати розведення.

1 березня за підсумками переговорів у Мінську спеціальний представник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік повідомив, що сторони спробують розвести сили у районі Станиці Луганської 7 березня.

Про розведення сил біля цього населеного пункту на Луганщині домовилися ще у вересні 2016 року, але досі їх так і не вдалося втілити. Тоді йшлося про розведення на трьох ділянках – крім Станиці Луганської, також про населені пункти Петровське та Золоте.