НБУ: до «Сбербанку» можуть застосувати санкції

У Національному банку України заявляють, що якщо інформація про обслуговування російським «Сбербанком» власників «паспортів» ОРДЛО підтвердиться, то НБУ ініціюватиме запровадження до цього банку санкцій.

«У разі підтвердження цієї інформації, НБУ ініціюватиме перед РНБО питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні – ПАТ «Сбербанк», – йдеться у повідомленні на сайті регулятора.

У НБУ нагадали, що, згідно зі ст. 5 Закону України «Про санкції», рішення щодо застосування санкцій до окремих юридичних осіб ухвалює Рада національної безпеки й оборони та набуває чинності після відповідного указу президента України.

7 березня «Сбербанк Росії» повідомив, що «готовий до обслуговування осіб, які звернулися з паспортами «ДНР» і «ЛНР», у всіх філіях банку». У відповідь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Нацбанк застосувати санкції до цієї фінансової установи.

18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання «документів», виданих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, не підконтрольних Україні. Президент України Петро Порошенко назвав це «черговим доказом російської окупації» цих територій.

Україна наполягає, що таким чином Росія ще більше гальмує реалізацію Мінських домовленостей. У Росії натомість заявляють, що указ Путіна – тимчасовий, і діятиме до втілення сторонами Мінських угод.