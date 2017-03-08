Україна оновила добовий мінімум споживання газу – дані «Укртрансгазу»

Українські споживачі через значне підвищення температури повітря оновлюють мінімуми добового відбору із підземних сховищ газу (ПСГ). Про це свідчать оперативні дані компанії «Укртрансгаз».

Згідно з цими даними, в понеділок, 6 березня, з підземних сховищ було відібрано близько 13 мільйонів кубометрів газу. Це найнижчий цього року показник добового відбору.

Порівняно з піковими навантаженнями обсяг споживання скоротився більш як усемеро: наприклад, 1 лютого споживачі використали 91,8 мільйона кубометрів.

Станом на початок доби 7 березня в українських ПСГ було понад 8,2 мільярда кубометрів газу. Від початку року запаси зменшилися майже на 3,8 мільярда кубометрів, а від початку опалювального сезону (13 жовтня) – більш як на 6,5 мільярда кубометрів.

У НАК «Нафтогаз України» ще наприкінці 2016 року заявляли, що вважають сформовані в підземних сховищах запаси газу достатніми для проходження опалювального сезону. За розрахунками компанії, на кінець опалювального сезону у сховищах залишатиметься 7 – 8 мільярдів кубометрів при допустимому значенні 5 мільярдів кубометрів.