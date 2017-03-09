Причиною смогу в Києві є штиль – синоптик

Украй низька швидкість вітру або повний штиль є головними причинами густого туману й смогу в Києві. Про це у Facebook 9 березня написала синоптик Наталка Діденко.

«Тому дим від автомобілів, точніше, гази, плюс різні продукти теплової життєдіяльності міста плюс народ почав нещадно і активно палити зимові рештки на подвір’ях та у дворах. Я живу впритул до приватного сектора, і, відкривши на секунду вікно, дуже жваво його закрила – бо вдихати цей дим просто неможливо», – вказала Діденко.

За її словами, смог «розчиниться» в разі посилення вітру.

«Діти хай, при можливості, посидять вдома. Бо поєднання сильного туману з викидами міста у повітря при майже штилі – це смог, і тому вдихати цю атмосферну какабеку мало того, що неприємно, але ще й може бути шкідливо», – нагадує синоптик.

Густий туман і смог у Києві фіксуються вже вдруге цього року. У середині січня в столиці України була схожа ситуація. Малохмарну, безвітряну погоду тоді назвали причиною смогу в ДСНС.

Водночас у Національному екологічному центрі України тоді ж твердили, що в поєднанні з погодними явищами причинами смогу в Києві є викиди забруднюючих речовин в атмосферу від автомобільного транспорту та енергетики.